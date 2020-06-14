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مرأة

بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت النجمة الذهبية،  نوال الزغبى، الجدل حولها عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وأظهرت تغيرا كبيرا فى ملامح وجهها مما أدى إلى تساؤل العديد من رواد مواقع التواصل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. نرصد  بعض النجمات اللاتي أثرن الجدل حول خضوعهن لعمليات التجميل منهن من حصل على عمليات تجميل ناجحة والبعض الآخر فشل.


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اليسا:

أجرت الفنانة اللبنانية إليسا عملية تجميل بسيطة لازالة الفيلر بشفتيها الذي تسبب في تعوجها بشكل كبير، وتبين ذلك في صورة جديدة جمعتها باصدقائها تداولت على السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.


وكانت إليسا اعترفت من قبل في إحدى الجلسات النقاشية بالأردن: "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي".

 

الراقصة دينا:

ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية، حيث قررت دينا أن تتحدث للمرة الأولى عن هذا الأمر بعد أن ظهرت بشكل مختلف تماما لوجهها، وتحديدا أنفها.


 حلا شيحة:

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها لأن شكلها كان يضايقها في السابق، وذلك خلال لقائها في برنامج "MBC Trending".

 

سوزان نجم الدين:

اتسمت إجابات الفنانة سوزان نجم الدين، عن أسئلة الإعلامية أروى، خلال ظهورها فى برنامج رامز مجنون رسمى رمضان 2020، بالجرأة والصراحة،مؤكدة أنها قامت بعمل عملية تجميل واحدة في الأنف، مشيرة إلى أنها ليست متمردة على الزواج.

بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل
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