أوزبكستان تصنع شيفروليه جديدة.. فيديو





كما ان الشركة عملت هذا العام مع مصانع GM في أوزبكستان بتصنيع عدة نماذج من سيارات Spark وNexia وCobalt التي سيبدأ بيعها قريبا في روسيا وبعض أسواق آسيا.





من أبرز هذه السيارات وفقا للمصادر ستكون Chevrolet Spark التي طورت لتنافس سيارات i20 وسيارات picante الصغيرة التي تنتجها شركتا هيونداي وكيا.





وهذه السيارات بهيكل هاتشباك صغيرة مزودة بقمرة تتسع لـ5 ركاب وفيها العديد من التقنيات الحديثة كأنظمة التحكم الكهربائي بحرارة ووضعية المقاعد .





السيارة تعمل بعدة انواع من المحركات ، محركات بنزين بسعة 1.25 لتر وعزم 85 حصانا ومحركات بنزين بسعة لتر ونصف اللتر وعزم 105 حصان كما أنها مزودة بعلب سرعة ميكانيكية بـ5 مراحل ، وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ6 مراحل ومن المفترض أن يكون سعر السيارة 10 آلاف دولار تقريبا .





قررت أوزبكستان طرح نماذج اقتصادية من سيارات شيفروليه طورتها خصيصا لأسواق روسيا وآسيا بعد نجاحها فى بيع أعداد كبيرة من سياراتها ريفون.