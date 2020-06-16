مدرب أحمال اتحاد جدة السابق يحذر من إصابات كثيرة عقب استئناف الدوري السعودي





وقال المازني في تصريحات لـ " صدى البلد":" دخول بعض الفرق في فترة الإعداد الخاص مباشرة، وتجاهل فترة الإعداد العام، قد يستبب في إصابات كثيرة عقب استئناف المسابقة".





وأضاف المازني:" فترة الإعداد البدني للفرق استعداد لعودة الدوري تقسم إلى فترتين، فترة إعداد عام وفترة إعداد خاص".





وتابع المازني:" فترة الإعداد العام تركز على رفع نسبة الأكسجين في الدم والشغل الهوائي وشغل التقويات، أما فترة الإعداد الخاص تركز على شغل السرعة وتغيير الاتجاة والتوازن والثبات".







يذكر أن وزارة الرياضة السعودية، حددت مؤخرا، 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف المسابقات المحلية، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





حذر أحمد إسماعيل المازني مدرب أحمال اتحاد جدة السابق من وقوع إصابات كثيرة بين اللاعبين، عقب استئنتاف مسابقة الدوري السعودي.