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رياضة

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:42 م
الخطيب
الخطيب
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يسري غازي
كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة تفاصيل جديدة بشأن اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع ٦ أندية فى الدورى الممتاز.

وانتهت الاجتماعات اليوم الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

قال بكري سليم فى تصريحات له على هامش اجتماع الجبلاية ب ٦ أندية من الدورى الممتاز.. محمود الخطيب لم يتطرق لشكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك في اجتماعنا مع اتحاد الكرة ولأندية ال٦ وافقت على تطبيق بند ال٨ سنوات على المنصب واختيار النائب بالانتخاب


وأضاف بكري سليم: الأندية طلبت تعديل شروط الترشح في انتخابات اتحاد الكرة لأن الاتحاد قال المرشح لا يقل عن ٣٠ سنة ولا يزيد عن ٧٠ سنة ونحن قمنا بالغاء جزئية ألا يزيد عن ٧٠ سنة.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم

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