اعترض على موعد عودة الدورى.. محمد مصيلحي: أرفض الحديث عن منصب نائب الجبلاية

علق محمد مصيلحي رءيس نادي الاتحاد السكندري على عودة الدورى الممتاز واختيار منصب ناءب رءيس إتحاد الكرة بالانتخاب.
وانتهت الاجتماعات اليوم الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.
قال محمد مصيلحي على هامش اجتماع الجبلاية مع الأندية : معندناش مشكلة في عودة الدوري لكن ٢٥ يوليو ده معاد صعب وارفض الحديث عن بند اختيار نائب رئيس اتحاد الكرة في اللائحة.
يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم