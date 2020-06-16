حزب التجمع يطالب مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ترهونة





قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن حزب التجمع يرحب ببيان ا لأمم المتحدة حول إحتجاز مصريين فى لبيبا ، لأن ذلك معناه أنه لازالت هناك مؤسسات دولية تتابع مايحدث من فوضى تقوم بها ميلشيات إرهابية فى ليبيا تهدد السلم العالمى.





ودعا فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بضرورة الكشف عن أبعاد هذا الأمر وسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا وعودتهم إلى بلدهم مصر سريعا.





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وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع إلى أن ماحدث من احتجاز للمصريين فى ليبيا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فى ليبيا ، متسائلا أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث للمصريين من انتهاكات وتعذيب فى ليبيا ، حيث أننا لا نرى سوى مبدأ ومعيار واحد للدفاع عن الحقوق المهدرة للإنسان فى العالم.





وأوضح أن صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا يعتبر إهدار للمصداقية لهذه المنظمات ، مطالبها بضرورة أن ترفع صوتها وتستعيد مصداقيتها ومبادىء حقوق الإنسان وأن تصدر بيانات إدانة لما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا ، بدلا من أن تصدر بيانات فى مسائل أقل من ذلك بكثير.





وكانت قد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.

كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال: إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان وميليشياته الإرهابية .



