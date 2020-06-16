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برلمان

حزب التجمع يطالب مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ترهونة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:43 م
احتجاز مصريين فى
احتجاز مصريين فى ليبيا
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معتز الخصوصى

قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن حزب التجمع يرحب ببيان الأمم المتحدة حول إحتجاز مصريين فى لبيبا ، لأن ذلك معناه أنه لازالت هناك مؤسسات دولية تتابع مايحدث من فوضى تقوم بها ميلشيات إرهابية فى ليبيا تهدد السلم العالمى.

ودعا فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا بضرورة الكشف عن أبعاد هذا الأمر وسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا وعودتهم إلى بلدهم مصر سريعا.


وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع إلى أن ماحدث من احتجاز للمصريين فى ليبيا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فى ليبيا ، متسائلا أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث للمصريين من انتهاكات وتعذيب فى ليبيا ، حيث أننا لا نرى سوى مبدأ ومعيار واحد للدفاع عن الحقوق المهدرة للإنسان فى العالم.

وأوضح أن صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا يعتبر إهدار للمصداقية لهذه المنظمات ، مطالبها بضرورة أن ترفع صوتها وتستعيد مصداقيتها ومبادىء حقوق الإنسان وأن تصدر بيانات إدانة لما يحدث للمصريين المتحجزين فى ليبيا ، بدلا من أن تصدر بيانات فى مسائل أقل من ذلك بكثير.

وكانت قد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.

كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال: إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان وميليشياته  الإرهابية .

وأضاف  أحمد المسماري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.

وتابع المسماري:"  تمكنت وحدات من  تحديد مكان تصوير الفيديو  تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا  وهي مليشيا الحزم"، ولفت أحمد المسماري:"هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".

فيما قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجية المعنوي في ليبيا : إن الجيش الليبي يستنكر واقعة الفيديو الذي ظهر فيه اعتداء على مصريين بليبيا.

وأضاف العميد خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية, أن الذي فعل هذه الواقعة هم الارهاب الذي يحاربه الجيش الليبي ويتوعد بالقضاء عليه.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي في ليبيا, أن الإرهاب فعلوا مع الليبيين أبشع من ذلك وقتلوا وذبحوا فيهم وأن هذه الميليشيات الإرهابية فعلت الكثير من التخريب والدمار في مدينة سرت عندما كانوا يسيطرون عليها.

وأوضح العميد خالد محجوب، أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تريد الفوضى دائما حتي يمكنها السيطرة على المناطق بسهولة تامة حتى لا يتعرض لهم أحد.

وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تقاتل باسم حكومة الوفاق لان هذه الميلشيات دخلت المدن وتسميها حكومة الوفاق بأنها الجيش.
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