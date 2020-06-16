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أخبار العالم

دعت إلى تحقيق فوري.. البعثة الأممية في ليبيا: احتجاز مصريين في ترهونة انتهاك للقانون الدولي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:47 م
البعثة الاممية في
البعثة الاممية في ليبيا: احتجاز مصريين في ترهونة انتهاك للقا
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دعاء أبوهشيمة
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الكبير إزاء احتجاز عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة.


ونشرت البعثة الأممية بيانا لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة".


واعتبرت البعثة الأممية أن هذا الأمر: "يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة"، بحسب البيان.


وأضافت: "وترحب البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية".


وفي وقت سابق، تم تداول مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات قوات الوفاق باعتقال عشرات من العمال المصريين فى مدينة ترهونة الليبية وقامت بالاعتداء عليهم بتهمة دعم الجيش الليبى والعمل فى صفوفه.


وتضمن الفيديو مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وإهانة تعرض لها العمال المصريون بعد اعتقالهم، حيث تم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى كما تم إجبارهم على ترديد هتافات وإشادة بمدينة مصراتة.
دعت إلى تحقيق فوري.. البعثة الأممية في ليبيا: احتجاز مصريين في ترهونة انتهاك للقانون الدولي
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