AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

96عاما .. خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، شفاء السيدة فتحية التي تبلغ من العمر ٩٦ عامًا، من فيروس كورونا المستجد.

أوضحت الوزارة، أنها خرجت اليوم من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

أوضحت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
 
أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 97 حالة جديدة.

قالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة، أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
96عاما .. خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا
96عاما .. خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا
96عاما .. خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

وفاة أول مدرب مصري بفيروس كورونا

مؤشرات جيدة .. الصحة: شفاء 2486 حالة من كورونا فى مصر

الصحة: اليوم أعلى عدد شفاء وإصابات بفيروس كورونا

عداد كورونا في مصر: 15786 إصابة.. شفاء 4374 .. و 707 حالات وفاة

ترشيحاتنا

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

بريطانيا تعلن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج كورونا.. واكتشاف العقار منقذ الحياة

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

تدخل السيسي أنقذ الموقف.. رئيس النواب: أزمة كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

فيديوجراف .. تفاصيل علاج فيروس كورونا في مصر الشهر الحالي

AdvertisementS

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

لجنة مكافحة كورونا تعلن عن وجود سلالتين لـ كوفيد 19 بمصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة