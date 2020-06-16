أسامة حسن: مجلس إدارة الزمالك لم يتلق منحا من أحد .. فيديو

قال أسامة حسن ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق ومدرب فريق مواليد 2004 بالنادي، إن ما يميز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه لم يتلق منحا من أحد.





وكشف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أخبارنا مع الإعلامية نيرة الأحمر عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن قضية لقب نادي القرن بين الزمالك والاتحاد الأفريقي وليست مع النادي المنافس.





وعن أفضل ظهير أيسر في تاريخ الزمالك قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن أحمد رمزي هو أفضل ظهير أيسر في الكرة المصرية على مر العصور، موضحا أنه اللاعب الأكثر اكتمالا من وجهة نظره في هذا المركز.





ولعب أسامة حسن في صفوف إنبي مطلع الألفية الجديدة، ثم لعب بعدها للنادي الزمالك في الفترة من 2006 وحتى 2009، ورحل بعدها للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قبل ان يختتم مسيرته في نادي أسوان عام 2011.