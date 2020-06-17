فيديوجراف.. هل كشفت المخابرات الألمانية الوجه القبيح للإخوان؟





ألمانيا من الدول التي لم تستمع للنصائح والتحذيرات المصرية، ولكن اليوم بدأت في اكتشاف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية.





جهاز المخابرات الداخلية الألماني أصدر تقارير حول الجماعات التي وصفها بجماعات الإسلاميين المتطرفين، وأصدر عدة تحذيرات من نشاط تلك الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على ما ورد بتقرير المخابرات الألمانية الداخلية وتوصياتها تجاه جماعة الإخوان الإرهابية.

لازال العالم يكتشف ما حذرت منه مصر من قبل بشأن جماعة الإخوان الإرهابية، وما تقوم به بأعمال من خلف الستار لتنفيذ أهدافها الخبيثة.