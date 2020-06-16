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ديني

قراءة القرآن والاستماع إليه.. رمضان عبد المعز يكشف فضلهما.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:27 م
قراءة القرآن
قراءة القرآن
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن قراءة القرآن من العبادات التي أمرنا الله بها ويحصل بها المسلم على جزاء كبير.

واستشهد عبد المعز، في لقائه على إذاعة "نجوم إف إم"،بقوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ".


وأشار إلى أن هناك عبادة أخرى وهو عبادة الاستماع لقراءة القرآن الكريم، كما يقول الله "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" منوها بأن النبي كان يفعل العبادتين وهى قراءة القرآن والاستماع إليه.

وأوضح أن النبي كان ينادي عبد الله بن مسعود ويطلب منه قراءة القرآن، فيرد عليه ابن مسعود "أأقرأ وعليك أنزل" فيقول النبي : إني أحب أن أسمعه من غيري".

قراءة القرآن بوضوء أو بدونه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أقرأ القرآن من الموبايل، فهل يجب أن أكون متوضئا لأني أقرأ في البيت وخارج البيت؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز قراءة القرآن بوضوء أوغير وضوء طالما أن المسلم يقرأ القرآن من خلال الموبايل أو الهاتف المحمول.

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