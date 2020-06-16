قراءة القرآن والاستماع إليه.. رمضان عبد المعز يكشف فضلهما.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن قراءة القرآن من العبادات التي أمرنا الله بها ويحصل بها المسلم على جزاء كبير.
واستشهد عبد المعز، في لقائه على إذاعة "نجوم إف إم"،بقوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ".
وأشار إلى أن هناك عبادة أخرى وهو عبادة الاستماع لقراءة القرآن الكريم، كما يقول الله "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" منوها بأن النبي كان يفعل العبادتين وهى قراءة القرآن والاستماع إليه.
وأوضح أن النبي كان ينادي عبد الله بن مسعود ويطلب منه قراءة القرآن، فيرد عليه ابن مسعود "أأقرأ وعليك أنزل" فيقول النبي : إني أحب أن أسمعه من غيري".
قراءة القرآن بوضوء أو بدونه