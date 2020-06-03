هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟.. أمين الفتوى يوضح آداب تلاوة المرأة لكتاب الله









قال أمين الفتوى عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار إن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب.









وأضاف أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك.









وأوضح أمين الفتوى، أن من آداب التلاوة أن تستتر في هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فنستحيي من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.









هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب وبنصف كم ؟.. سؤال اجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وأجاب عثمان، قائلا: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وبنصف كم، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط للصلاة.









وتابع: فلا يشترط للمرأة أن ترتدي الإسدال ومتسترة، فهذا ليس بصلاة، ولكنه ذكر فتلاوة القرآن نوع من الذكر كالتسبيح والاستغفار، فهذه الأذكار لا يشترط لها التستر وإنما تكون بالهيئة التى تكون عليها، فاذكرى الله على أية هيئة طالما كنتِ فى منزلكِ ولا شيء عليكِ.









هل يجوز للمرأة القراءة في المصحف بدون حجاب؟ .. أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له.









وأجاب شلبي، قائلًا: يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من المصحف بدون حجاب ولا مانع من ذلك، فغطاء الرأس يقول عنه العلماء أنه أدب من آداب التلاوة لكنه ليس شرطًا، لأفتًا الى أنه يجوز للمرأة وهى بملابس بيتها أن تقرأ القرآن ولا حرج فى ذلك ولا يشترط أن تغطي شعرها أو ترتدي الحجاب.









وأشار الى أنه لو ارتدت الحجاب وهى تقرأ القرآن فهذا يكون أفضل فتكون بذلك أتت بالقراءة ومعها آداب القراءة.













قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.









وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.







