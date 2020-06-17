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رياضة

لا زال صغيرا .. ربيع ياسين: أطالب فايلر بمنح صالح جمعة فرصة أخيرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:13 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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عمرو ابوبكر
قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موهبة كبيرة وما زال صغير السن"

وأكد ربيع ياسين، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بمنح اللاعب فرصة جديدة وأخيرة، فاللاعب لا زال صغير السن".

وأوضح: "مسؤولو الأهلي يجيبوا صالح ويقولوا دي الفرصة الأخيرة، ويحملوا اللاعب المسئولية، ولو تمادى في ذلك يتم الاستغناء عنه فورًا، فالنادي الأهلي لم يقف على حد".

وأضاف: "آلاف اللاعبين يتمنون ارتداء تيشيرتات الأهلي او الزمالك، وهم من يصنعون النجوم وليس العكس".
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