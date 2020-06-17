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اقتصاد

400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:01 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
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محمد يحيي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لها اليوم إن الاتفاق يعكس توجه الحكومة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذين يمثل أولوية وطنية للحكومة.

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وأضافت أن مشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون  مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كافة أوجه التفاوت القائم حاليا في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

ونوهت الوزيرة، إلى أن المشروع الجديد يسهم أيضا في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، حيث إن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.

وكان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.

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