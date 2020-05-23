وزيرة التعاون الدولي تشارك في مائدة مستديرة حول أفضل الممارسات الحكومية في أفريقيا لمواجهة كورونا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى مائدة مستديرة هى الأولى من نوعها التى تجمع عددا من رؤساء الدول الأفريقية والوزراء والخبراء الدوليين، ونظمها منتدى معهد نيويورك عبر الفيديو كونفرانس حول افضل الممارسات الحكومية فى أفريقيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تحت عنوان "عالم مرن: محادثة أفريقية من أجل نظام عالمى جديد".





وناقشت المائدة المستديرة التي حضرها نحو 14 ألف مشارك من 129 دولة حول العالم، الإجراءات التي طبقتها بعض البلدان وعلى رأسهم مصر كي تتمكن من أن تصبح نموذجا يحتذى به في مواجهة المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، ومنها اجراءات دعم القطاع الخاص لدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.









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وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال المائدة المستديرة: "صياغة سياسات اقتصادية سريعة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن وباء كوفيد-19 بمثابة محفز للابتكار، وشكل اختبارا لقدراتنا، وأكد ثقتنا بأن الإصلاحات ممكنة، مما يدفع إلى وضع القارة الأفريقية فى مكانها الصحيح"، مشيرة إلى أن مصر هى أول دولة فى أفريقيا تولى المرأة اهتماما خاصا فى الاستجابة للوباء، كما استخدمت نظاما لتتبع المرضى والمخالطين لهم.http://tempuri.org/tempuri.html





وأضافت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأفريقية من جانب، وبينها وبين باقى دول العالم، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة هو الطريق نحو بناء مستقبل مستدام ومرن لنا جميعا، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية أن نتكاتف جميعا والعمل على زيادة سلاسل التوريد الإقليمية داخل القارة الأفريقية فى ظل ما تتمتع به القارة من موارد طبيعية وإمكانيات فى القطاع الزراعى الذى يعد المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى.





وأشارت إلى أهمية زيادة العمل الوثيق للدول الأفريقية مع الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، لتعزيز الثقة وتوفير الاستقرار للاقتصاد المحلى والإقليمى بين الدول الأفريقية، وزيادة الاستثمار فى التكنولوجيا ورأس المال البشرى، مع زيادة التعاون متعدد الأطراف ومع الشركاء الثنائيين.





شارك في المائدة المستديرة 5 رؤساء أفارقة هم، الرئيس محمد يوسفو، رئيس جمهورية النيجر، والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، والرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، والرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سي ارليون، بجانب السيد أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بالسنغال، والدكتورة نجوزي أوكونجو، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقى للتعامل بشأن فيروس كورونا، ورئيس مجلس إدارة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.





كما شاركت في المائدة المستديرة الدكتورة فيرا سونغوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والسيد آشا ليك، رئيس شركة ماكينزى أفريقيا، والسيد توني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقي، والسيد ريتشارد أتياس، مؤسس منتدى معهد نيويورك.





لمشاهدة جلسة وزيرة التعاون الدولى فى منتدى معهد نيويورك على الرابط التالى:

https://www.youtube.com/watch?v=4DabUD8pqsE&feature=youtu.be