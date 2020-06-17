/أسباب ونصائح لتفادي حوادث السيارات

بحسب الإحصائيات الرسمية التي أصدرها مركز التعبئة والإحصاء، بلغ عدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5220 حادثة في النصف الأول عام 2019 مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪ نتج عنها 1567 متوفى ، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة.
وارتفع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصابا في النصف الاول عام 2019 مقابل 5936 مصابا في نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪، كما ارتفع معدل الحوادث إلى 870، في النصف الأول عام 2019 مقابل 738 ( حادثة/ شهر) في نفس الفترة عام 2018.
بعد هذه الأرقام المهولة هناك بعض النصائح التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري التي يجب على قائد السيارة اتباعها أثناء السير، لتجنب الحوادث التي تزهق أرواح الكثير من الأفراد.
أسباب حوادث السير
1-عدم الالتزام بالسرعة المطلوبة على الطرق السريعة.
2- السير في الاتجاه العكسي.
3- استخدام قطع غيار ليست أصلية للسيارات.
4- القيادة بسرعة جنونية.
5- عدم اتباع إشارات المرور.
6- عدم إتمام الصيانة الدورية للسيارات.
7- عدم الالتزام بترك مسافات محددة بين السيارات.
8- عبور مزلقانات القطار أثناء سماع صافرة الإنذار.
9- ملء الإطارات بالهواء الزائد في فصل الصيف.
10- القيادة السريعة في المنحنيات والملفات.
نصائح لتفادي حوادث السيارات:
1-استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
3- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي في فصل الشتاء.
4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.