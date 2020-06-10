15 نصيحة عند استلام السيارة الجديدة

إذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة لترتاح من وسائل المواصلات العامة، وتستخدمها كما شئت بدون ظهور أي مشاكل أثناء القيادة، يجب عليك أن تتأكد جيدًا من بعض النقاط وعدم التهاون فيها لضمان سلامتك وسلامة أسرتك، وعدم التسرع في شراء أي سيارة لمجرد أن تصبح سد خانة فقط.





اعلم جيدًا أن السيارة الجديدة عمرها الافتراضي أطول من المستعملة لذلك يجب عليك إتباع بعض النصائح، ويقدم موقع «صدى البلد» 15 نصيحة يجب عليك اتباعها عند استلام السيارة الجديدة.





1- عند استلام السيارة الجديدة يجب عليك اصطحاب فني "دوكو" لفحص السيارة جيدا وإزالة الأوراق البيضاء، والتأكد من أن السيارة سليمة ولم يحدث لها شيئًا وهى في الميناء.





2- السؤال على ضمان السيارة وجميع الأوراق الخاصة بها.

3- فحص السيارة جيدًا والتأكد أن جميع المتعلقات بداخلها مثل "مطفأة الحريق، الولاعة".





4- التأكد من أن جميع نوافذ السيارة تعمل بصورة سليمة.





5- قم بتجربة فتحة السقف للتأكد من سلامتها.





6- فحص "شنطة العربية" والتأكد من وجود " الإطار الاحتياطي والكوريك".





7- فحص جهاز الراديو ومصابيح السيارة وتجربتها مرة وأثنان.





8- المراجعة على جميع السوائل من حيث الردياتير والمساحات والفرامل.





9- انظر أسفل العربية جيدًا وتأكد من سلامة أجزائها.





10- أيه سيارة جديدة لها مفتاحين، لذلك احرص على استلامهما.





11- اختبر أبواب السيارة وقم بفتحها أكثر من مرة للتأكد من عدم سماع أي أصوات.





12- تسخين السيارة والتأكد من كفاءة المروحة.





13- فحص التقفيل الخارجي والداخلي للسيارة





14- فتح التكييف الكهربائي والتأكد من سلامته.





15- فحص الإطارات جيدًا.



