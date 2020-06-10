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سيارات

«علشان ميضحكش عليك».. 4 علامات تكشف تعرض السيارة المستعملة لحادث من قبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:31 ص
4 علامات تكشف تعرض
4 علامات تكشف تعرض السيارة المستعملة لحادث من قبل
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قسم السيارات
يستخدم السماسرة أسلوبًا مميزًا في بيع السيارات يعتمد على الإشادة بالسيارة وتخفيض ثمنها للسعر الذي تفضله، ولكن هذه الحركات يكمن وراءها سر كبير وهو تعرض السيارة للحادث من قبل. 

قبل الشراء، خاصة للمبتدئين يجب عليهم معرفة مجموعة من التعليمات والعلامات التي تثبت أن السيارة غير سليمة بالقدر الكافي لشرائها، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» تلك العلامات لتفادي كارثة شراء سيارة معرضة لحادث من قبل.

1- الأصوات الغريبة 
قبل شراء السيارة المستعملة، يجب عليك الجلوس خلف مقودها لفترة ليست بالقليلة، واحرص خلال ذلك على الاستماع للأصوات الناجمة عنها بتركيز عالٍ، وافتح النوافذ وقد على طرقات مستوية وأخرى تحتوي على بعض المطبات والتموجات، فأي صوت احتكاك غير عادي قد يعني تآكل غير طبيعي في قواعد العجلات أو المحاور. 

2- اختلاف لون الطلاء 
السيارات المستعملة غالبا ما تباع بسعر قليل لعمل حوادث من قبل وخير دليل على ذلك تفاوت لون الطلاء بين اللون الأساسي ولون المرشوش بالدوكو، لذلك عليك التركيز والفحص جيدًا من خلال انعكاس الضوء الأبيض عليها. 

3- الزجاج الأمامي 
خير دليل على تعرض السيارة للحادث وجود تشققات في الزجاج الأمامي بطريقة ملفتة. 

4- المصابيح 
قارن بين المصابيح الأمامية والخلفية وإذا لاحظت أي فروق فهذا دليل قوي على أن السيارة تعرضت لحادث من قبل.
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