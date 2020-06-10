4 مكونات طبيعية للتخلص من مشكلة «شحم» السيارة العالق باليد

في ظل فيروس كورونا الذي يهدد العالم، يعتمد معظم مالكي السيارات على إصلاح سياراتهم بأنفسهم بدون اللجوء إلى ميكانيكي لإصلاحها حفاظًا على أسرتهم من الفيروس التاجي.





ولكن بعد إصلاحها تبقى المشكلة العصيبة التي تكمن في كيفية التخلص من آثار الشحوم والزيوت من اليدين، خاصة أن المياه لا تفعل شيئا بالعكس فهي تنقل الشحوم من منطقة لأخري.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الطرق الصحيحة والطبيعية للتخلص من مشكلة الشحوم والزيوت العالقة باليد.









- الخل والليمون

قم بفرك يديك جيدا بالخل والليمون لمدة 5 دقائق، فهما يساعدان على تنظيف اليد بطريقة طبيعية.





- الخل الأبيض والطحينة

امزج كلًا من الخل والطحينة، مع بعضهما البعض، حتى تحصل علي "عجينة" وافرك يديك جيدا، وستلاحظ التخلص من الشحوم بطريقة سهلة وبسيطة.





- الكحول

يعتمد الكحول الطبي على إزالة تلك الشحوم من اليدين، وبعدها غسل اليدين بالماء والصابون.





- الليمون والعسل