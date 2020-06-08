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سيارات

5 علامات تدل على ضرورة استبدال فلتر البنزين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:31 م
5 علامات تدل على
5 علامات تدل على ضرورة استبدال فلتر البنزين
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قسم السيارات
يلعب فلتر الوقود دورًا مهمًا في الحفاظ على قدرة سيارتك على العمل بأعلى كفاءة، كما أنه يعمل على منع الأتربة والشوائب، ولكن في حاله تلفه يحدث انسداد كامل ويترتب عليه توقف السيارة

يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري مجموعة من العلامات التي تدل على تلف فلتر البنزين، لذلك إذا بدأت في ملاحظة هذه الأعراض، فستحتاج إلى زيارة سريعة لمركز الصيانة لاستبداله.

1- صعوبة تدوير المحرك

قد تكون هذه العلامة دليل على أن فلتر البنزين الخاص بسيارتك مسدود جزئيًا وفي طريقه إلى الانسداد الكامل.

2- عدم القدرة على تحرك السيارة 

يعد فلتر البنزين من أبرز المشاكل التي تواجه قائدي السيارات، خاصة أن انسداده بالكامل يسبب عدم القدرة على تحرك السيارة، لذلك عليك استبداله فورًا. 

3- توقف السيارة 

توقف السيارة عن العمل أثناء السير على الطريق أو بعد تشغيلها ببضع دقائق، هذا الأمر يدل أن هناك تلفا في فلتر البنزين. 
 
4- اهتزاز السيارة 

يشعر السائق باهتزاز السيارة المفاجئ أثناء القيادة ليلًا عند استخدام خاصية "تقليب الضوء"، وذلك قد يعني حدوث بعض الانسداد بفلتر البنزين مما ينعكس على المحرك. 

5- رائحة كريهة

وجود رائحة كريهة مصاحبة لعوادم الوقود يؤكد أن هناك الكثير من الأتربة والشوائب على فلتر البنزين، ثم أنه قد يكون تلف بالفعل، في هذه الحالة يجب التوجه على الفور إلى أقرب مركز صيانة وتغيير الفلتر حتى لا يتطور الأمر ويسبب الضرر لبعض الأجزاء الأخرى.
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