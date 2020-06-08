5 علامات تدل على ضرورة استبدال فلتر البنزين

يلعب فلتر الوقود دورًا مهمًا في الحفاظ على قدرة سيارتك على العمل بأعلى كفاءة، كما أنه يعمل على منع الأتربة والشوائب، ولكن في حاله تلفه يحدث انسداد كامل ويترتب عليه توقف السيارة





يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري مجموعة من العلامات التي تدل على تلف فلتر البنزين، لذلك إذا بدأت في ملاحظة هذه الأعراض، فستحتاج إلى زيارة سريعة لمركز الصيانة لاستبداله.





1- صعوبة تدوير المحرك





قد تكون هذه العلامة دليل على أن فلتر البنزين الخاص بسيارتك مسدود جزئيًا وفي طريقه إلى الانسداد الكامل.





2- عدم القدرة على تحرك السيارة





يعد فلتر البنزين من أبرز المشاكل التي تواجه قائدي السيارات، خاصة أن انسداده بالكامل يسبب عدم القدرة على تحرك السيارة، لذلك عليك استبداله فورًا.





3- توقف السيارة





توقف السيارة عن العمل أثناء السير على الطريق أو بعد تشغيلها ببضع دقائق، هذا الأمر يدل أن هناك تلفا في فلتر البنزين.

4- اهتزاز السيارة





يشعر السائق باهتزاز السيارة المفاجئ أثناء القيادة ليلًا عند استخدام خاصية "تقليب الضوء"، وذلك قد يعني حدوث بعض الانسداد بفلتر البنزين مما ينعكس على المحرك.





5- رائحة كريهة



