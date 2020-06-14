3 نصائح لوقاية نفسك وأسرتك من حوادث السيارات

يعد السبب الأبرز لحوادث السيارات هو انفجار وتلف إحدى الإطارات، فقد يؤدي هذا السبب إلي الوفاة أو حدوث تشوهات وإعاقات دائمة لك أو لأحد من أفراد أسرتك بسبب إهمال الاعتناء بجنوط وإطارات السيارة.





فكثير من مالكى السيارات يجهل أهمية الإطارات بالنسبة لمركباتهم و يجهلون أيضًا الطريقة المثالية للتعامل معها من أجل سلامتهم و الحفاظ على سيارتهم، بالرغم من أنه يتوجب عليهم صيانتها وفحصهم دوريًا واختيار الجنوط المناسبة في المقاسات والجودة.





لذلك يجب عليك أيها السائق أن تعيد النظر في تلك المسألة لذلك سوف يقدم موقع «صدى البلد» الأخباري بعض النصائح التي تساعدك في هذا الشأن





1- احرص على الذهاب دوريًا لمركز الصيانة المعتمد والمناسب لنوع سيارتك، فهناك يقوم الفنى بالكشف على سيارتك و يقوم بعملية الترصيص وفيها يتم ضبط توازن الإطار مع عجلات القيادة وبالتالي تمنع إنحراف السيارة يمينًا ويسارًا على الطرق السريعة.





2- تأكد دومًا من أن إطارات سيارتك ذات جودة وغير متهالكة فالإطارات الجيدة تحمي السيارة من مخاطر الحوادث لأن الإطارات ذات الجودة المناسبة تكون قوية وثابتة على الطريق في حالة تعرض السيارة لأي طارئ.







