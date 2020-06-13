6 نصائح للحفاظ على «الفتيس» الأتوماتيك

يعد الفتيس من أهم أجزاء السيارة خاصة انه يلعب دورًا هامًا في التحكم في السيارة أثناء السير على الطرق السريعة أو البطيئة، والتحكم في قدرة السيارة على الصعود أو النزول على منحدر.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري نصائح للحفاظ على الفتيس الأتوماتيك.

1- عند وقوفك في إشارة المرور يجب عليك أن تثبت الفتيس الأتوماتيك على D مما طالت الإشارة لتجنب تلف البريك هاند.

2- عندما تسير على أي منحدر لا تضغط على الـN بالعكس يجب أن تضغط على الـD حتى لا تفقد السيطرة على السيارة لضمان سلامتك وسلامة الأسرة.

3- عند ركن السيارة يجب أن تحرص على أن تنتظر قليلا قبل أن تضغط على الـP حتى لا تتلف فرامل اليد.

4- من أحد العوامل الهامه للحفاظ على ناقل الحركة الاوتوماتيكي بسيارتك هو تغيير زيت ناقل الحركة كل 150 الف كليومتر على الأكثر، كما أن من المفترض عدم تركه حتي ينتقص.

5- لا يفضل ترك السيارة علي وضع الـ D وهي متوقفة لأكثر من 10 ثواني، لأن ذلك قد يسبب العديد من المشكلات مع الوقت لذلك يفضل استخدام وضع الـ N ورفع مكبح اليد.

6- عند الوقوف على مطلع أو منحدر يجب عليك أن لا تضغط على P لأنها تساعد على تلف فرامل اليد.