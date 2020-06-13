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سيارات

علامات تلف الفتيس المانيوال في السيارة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:21 م
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
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اشرف عطية
الفتيس المانيوال يعتبر من الأجزاء الهامة في السيارة و هوالمسؤول عن عملية السير وفي حال تعرضه للمشاكل والأعطال تنخفض قدرة السيارة على السير وفي بعض الحالات تتوقف تمامًا ففي هذا السياق نطرح عليكم علامات تلف الفتيس المانيوال في السيارة.

علامات تلف الفتيس المانيوال:

1-  صعوبة في الإنتقال بين سرعات السيارة المختلفة خصوصا الغيار الثاني.

2- تسريب زيت الفتيس يدل على وجود كسر أو تشقق في علبة تروس نقل السرعات .

3- تأخر في التسارع، كما تأخذ بعض الوقت لكي تتحرك، فإن هذا دليل على تلف اسطوانة الدبرياج و يمكن تغييرها دون تغيير الفتيس.

4- إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة، مع وجود أحد المؤشرات السابقة، فإنه يدل على أن المشكلة من الفتيس.

5- تغير وضعية الفتيس من تلقاء نفسها خصوصا السرعة الثالثة فعندما تسير علي السرعة الثالثة تجد الفتيس يرجع لوضع التموير من تلقاء نفسه.

6- بطئ لحوظ في التسارع فتجد ارتفاع في صوت المحرك و لكن دون جدوي فالسيارة تسير ببطئ شديد.

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