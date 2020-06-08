أسباب ما يعرف بـ "تقطيع" الفتيس الأوتوماتيك عند تغيير السرعات

الفتيس الأوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة من الفتيس المانيوال، لكن مشاكل الفتيس الأوتوماتيك أكثر، وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال وأحيانا تظهر مشاكل في الفتيس الاوتوماتيك وأبرزها نتشة الفتيس وهي عبارة عن هزة في السيارة أثناء الانتقال بين الغيارات، وخصوصا من الأول للثاني وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع.
نتشة فى الفتيس الأوتوماتيك
نتشة في الغيار الثاني
1- فقدان زيت الفتيس لزوجته أو امتلاء بالشوائب والأوساخ أو انتهى صلاحيته ويجب تغييره فورًا.
2- تعرض محول عزم الدوران للتلف
3- انخفاض مستوى زيت الفتيس
4- ارتفاع مستوى زيت الفتيس
5- انسداد أو تلف فلتر زيت الفتيس
6-خلل في برمجة الفتيس
7- تلف عقل الفتيس أو الحاجة إلى سوفت وير