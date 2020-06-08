أسباب ما يعرف بـ "تقطيع" الفتيس الأوتوماتيك عند تغيير السرعات

الفتيس أكثر راحة أثناء القيادة من الفتيس الأوتوماتيك أكثر، وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها

الأوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة من الفتيس المانيوال، لكن مشاكلأكثر، وهو ما يزعج مالكيورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال وأحيانا تظهر مشاكل في الفتيس الاوتوماتيك وأبرزها نتشة الفتيس وهي عبارة عن هزة في السيارة أثناء الانتقال بين الغيارات، وخصوصا من الأول للثاني وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع.





نتشة فى الفتيس الأوتوماتيك



نتشة في الغيار الثاني



3- انخفاض مستوى زيت الفتيس







4- ارتفاع مستوى زيت الفتيس



6-خلل في برمجة الفتيس







7- تلف عقل الفتيس أو الحاجة إلى سوفت وير



1- فقدان زيت الفتيس لزوجته أو امتلاء بالشوائب والأوساخ أو انتهى صلاحيته ويجب تغييره فورًا.2- تعرض محول عزم الدوران للتلف5- انسداد أو تلف فلتر زيت الفتيس