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سيارات

أعراض وأسباب تسرب زيت الفتيس.. احذرها

السبت 30/مايو/2020 - 04:01 م
أعراض وأسباب تسرب
أعراض وأسباب تسرب زيت الفتيس
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اشرف عطية
في كثير من الأوقات يجد سائق السيارة بقع زيتية أسفلها و ولا يهتم بها او يتجاهلها و هذا امر في غاية الحظورة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع حول البقع الزيتية وان كانت بقعة ويت موتور ام زيت فتيس. 

إن وجدت بقعة زيت لونها احمر او اخضر فهذا زيت فتيس و اهمال تسريبة يشكل خطر جسيم و يؤدي الي تلف الفتيس . 


علامات تسريب زيت الفتيس:
 
1- صعوبة التنقل بين السرعات المختلفة.

2- إضاءة لمبة تحزير زيت التيس في التابلوه.

3- سرعة السيارة غير متزامنة مع تغيير السرعات والتسارع، حيث تواجه مشكلة في الاستجابة، وتأخذ السيارة بعض الوقت للتحرك.

4- وجود بقع زيت بلون احمر او اخضر أسفل السيارة.


أسباب تسريب زيت الفتيس:
1-اولسيهات الفتيس يتم تصنيعها المطاط أو المعادن ومع إرتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة في الفتيس أثناء السير، تتعرض الاولسيهات للتشقق والتلف مع مرور الوقت، مما تؤدي لتسريب الزيت فيجب تغييرها .

2- سير السيارة في طرق غير ممهدة يحدث تشققات في علبة الفتيس مما يؤدي إلى ارتطام الحصى في علبة التروس ومع الحرارة العالية يؤدي ذلك إلى تشققها، وهو ما يتسبب في تسريب الزيت اسفل السيارة .

3- في بعض الاحيان يكون سبب تسريب الزيت عيب في عملية تركيب نظام الفتيس.

4- حدوث تشقق او تلف في طرمبة زيت الفتيس .
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