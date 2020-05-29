أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

اخطاء تضر بالفتيس الاوتوماتيك :
1- استخدام فرامل اليد قبل ان تتوقف السيارة تماما
لذلك يجب عليك عدم استخدام فرامل اليد حتى تتوقف السيارة نهائيا حتى لا يتضرر و لا ترفعها بشدة لأعلي لتضمن رجوعها بشكل ثلث و امن .
2-نقل الفتيس الاوتوماتيك الي الـ P قبل توقف السيارة بشكل تام
لتجنب مشاكل الفتيس الاوتوماتيك يجب عدم الانتقال إلى الوضع P قبل ان تتوقف السيارة بشكل تام وذلك لتتجنب تلف التروس و خصوصا قفل الامان وهو الأداة التي تقفل الفتيس الاوتوماتيك ليمنعه من الانتقال إلى الأمام أو الخلف في حالة الركن .
3- ركن السيارة علي الـ P بشكل مستمر مما يقلل عمر الفتيس الاوتوماتيك
لذلك يجب عدم استخدام الـ “P” بشكل مستمر لانة ينقل حمل السيارة الاجالي علي ترس الفتيس مما يضر الفتيس الاوتوماتيك اشد الضرر
4- وضع الفتيس الاوتوماتيك على N اثناء الوقف في اشارات المرور
يوجد إعتقاد سائد بين السائقين أن وضع الفتيس الاوتوماتيك على N أثناء التوقف يساهم في تقليل استهلاك الوقود، حتى لو صحت هذه المقولة، فلا يجب فعلها وذلك لفقدان السيطرة الكاملة على السيارة عند N، فيما يمكنك التحكم بطريقة أفضل عند D فضلا عن كثرة الانتقال بين الحروف في اوقات قصيرة يهلك الفتيس مبكرا .
5- الانتقال السريع بين حروف الفتيس الاوتوماتيك
عندم ركن السيارة يقوم عدد من السائقين بأرتكاب خطأ شائع وهو التغيير بين تروس الفتيس الاوتوماتيك سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما لا تزال السيارة تتحرك، وهذا قد يضر بناقل الحركة لأنك بذلك ستضر بعلبة التروس، فإذا كنت ترغب في التحول من D إلى R أو العكس، عليك الانتظار حتى تتوقف السيارة عن الحركة كليا و بشكل كامل .
6- الانتقال بين حروف الفتيس الاوتوماتيك اثناء السرعات
يرتكب السائقون خطاء فادح و هو نقل حركة الفتيس الاوتوماتيك من N وإعادتها إلى D أثناء سير السيارة بسرعة مما يسبب مشكلة حقيقية مع الوقت فعندما تكون السيارة على وضع N، لا تضغط على دواسة البنزين أولا ثم تقوم بتبديل ناقل الحركة إلى D لتنطلق السيارة بشكل سريع، هذا خطر جدا على كافة مكونات علبة التروس.
7- انخفاض مستوي زيت الفتيس الاوتوماتيك
يجب أن لا ينخفض زيت الفتيس خصوصا الفتيس الاوتوماتيك عن مستواه الطبيعي و يجب مراعاة تغييرة كل 150 ألف كم او كل 3 سنوات ايهما اقرب لتضمن خلوة من المشاكل .