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سيارات

أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:58 ص
الفتيس الاوتوماتيك
الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية
الفتيس الاوتوماتيك يعتبر أكثر راحة أثناء القيادة من الفتيس المانيوال، لكن مشاكل الفتيس الأوتوماتيك أكثر وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك غالبا ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال ويعشق كثيرون من قائدي السيارت الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علية.


اخطاء تضر بالفتيس الاوتوماتيك : 

1- استخدام فرامل اليد قبل ان تتوقف السيارة تماما 
لذلك يجب عليك عدم استخدام فرامل اليد حتى تتوقف السيارة نهائيا حتى لا يتضرر و لا ترفعها بشدة لأعلي لتضمن رجوعها بشكل ثلث و امن .

2-نقل الفتيس الاوتوماتيك الي الـ P قبل توقف السيارة بشكل تام 

لتجنب مشاكل  الفتيس الاوتوماتيك يجب عدم الانتقال إلى الوضع P قبل ان تتوقف السيارة بشكل تام وذلك لتتجنب تلف التروس و خصوصا قفل الامان وهو الأداة التي تقفل الفتيس الاوتوماتيك ليمنعه من الانتقال إلى الأمام أو الخلف في حالة الركن .

3- ركن السيارة علي الـ P بشكل مستمر مما يقلل عمر الفتيس الاوتوماتيك
لذلك يجب عدم استخدام الـ “P” بشكل مستمر لانة ينقل حمل السيارة الاجالي علي ترس الفتيس مما يضر الفتيس الاوتوماتيك اشد الضرر

4- وضع  الفتيس الاوتوماتيك على N اثناء الوقف في اشارات المرور 
يوجد إعتقاد سائد بين السائقين أن وضع الفتيس الاوتوماتيك على N أثناء التوقف يساهم في تقليل استهلاك الوقود، حتى لو صحت هذه المقولة، فلا يجب فعلها وذلك لفقدان السيطرة الكاملة على السيارة عند N، فيما يمكنك التحكم بطريقة أفضل عند D فضلا عن كثرة الانتقال بين الحروف في اوقات قصيرة يهلك الفتيس مبكرا .


5- الانتقال السريع بين حروف الفتيس الاوتوماتيك

عندم ركن السيارة يقوم عدد من السائقين بأرتكاب خطأ شائع وهو التغيير بين تروس الفتيس الاوتوماتيك سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما لا تزال السيارة تتحرك، وهذا قد يضر بناقل الحركة لأنك بذلك ستضر بعلبة التروس، فإذا كنت ترغب في التحول من D إلى R أو العكس، عليك الانتظار حتى تتوقف السيارة عن الحركة كليا و بشكل كامل .

6- الانتقال بين حروف  الفتيس الاوتوماتيك اثناء السرعات 

يرتكب السائقون خطاء فادح و هو نقل حركة الفتيس الاوتوماتيك من N وإعادتها إلى D أثناء سير السيارة بسرعة مما يسبب مشكلة حقيقية مع الوقت فعندما تكون السيارة على وضع N، لا تضغط على دواسة البنزين أولا ثم تقوم بتبديل ناقل الحركة إلى D لتنطلق السيارة بشكل سريع، هذا خطر جدا على كافة مكونات علبة التروس.

7- انخفاض مستوي زيت الفتيس الاوتوماتيك
يجب أن لا ينخفض زيت الفتيس خصوصا  الفتيس الاوتوماتيك عن مستواه الطبيعي و يجب مراعاة تغييرة كل 150 ألف كم او كل 3 سنوات ايهما اقرب لتضمن خلوة من المشاكل .
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