بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا، على نادي إنبي؛ بسبب موقفه من قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .





، بعد أن كان رافضًا عودة الدوري؛ تراجع من جديد ، ووافق على عودة البطولة ". وقال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك"،:" إنبي غيَّر موقفه





، لم يوافق على عودة الدوري سوى ناديي الأهلي وإنبي، متابعا: "اللجنة المؤقتة لا تجرؤ أن تجبر الأندية على عودة الدوري ومنع التصويت". وأكد مرتضى منصور في اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية





وأوضح أن الحكومة ترحب بعودة النشاط والدوري المصري من جديد ، ولكنها لم تجبر الأندية على عودة الدوري كما يعتقد البعض .





وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .