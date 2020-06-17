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رياضة

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا، على نادي إنبي؛ بسبب موقفه من قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .

وقال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك"،:" إنبي غيَّر موقفه، بعد أن كان رافضًا عودة الدوري؛ تراجع من جديد، ووافق على عودة البطولة ".

وأكد مرتضى منصور في اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية ، لم يوافق على عودة الدوري سوى ناديي الأهلي وإنبي، متابعا: "اللجنة المؤقتة لا تجرؤ أن تجبر الأندية على عودة الدوري ومنع التصويت".

وأوضح أن الحكومة ترحب بعودة النشاط والدوري المصري من جديد، ولكنها لم تجبر الأندية على عودة الدوري كما يعتقد البعض .

وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .
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