AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق، فيديو جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عصام الحضري في الفيديو، وهو يقوم بتدريب حارس مرمى شاب.

وعلق علي الفيديو: حارس المرمى "مسعود".

اقرأ أيضًا:

وقد نال الفيديو إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين "أنت بتموتوا في التمرين يا حضري.. نفسي أتدرب على إيدك يا حضري والله.. بالتوفيق يا كابتن في مجال التدريب.. ما شاء الله عليك يا كابتن ربنا يحميك.. انا بحبك جدا و بحب اصرارك، وحتعدي اي مدرب حراس جه في تاريخ مصر".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

عصام الحضرى يشارك جمهوره بفيديو له.. ومتابع: ممكن أتمرن معاك.. شاهد

شاهد.. تدريبات شاقة للحضرى للحفاظ على لياقته البدنية.. فيديو

مش عارف اقول غير البقاء لله...عصام الحضري ينعي الراحل حسن حسني

أليسون دخل التاريخ .. الحضرى يشعل السوشيال ميديا بـارتداء قميص ليفربول

عصام الحضرى يستعرض تدريباته البدنية فى الحظر.. فيديو

ترشيحاتنا

لسة تعبانة .. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية

فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل الأمريكية

ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

بروتوكول علاج كورونا.. فوائد دواء اللاكتوفرين للمصابين بالفيروس.. شاهد

AdvertisementS

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

الدوري الإسباني.. تعرف على سبب طرد أجيري أمام برشلونة

أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

ماذا سيحدث إذا أصيب لاعب في الدوري المصري بـ كورونا بعد استئناف النشاط؟.. طبيب «الجبلاية» يجيب.. فيديو

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

وائل جمعة: خطة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

كنز تجميلي مذهل.. فوائد ماء الأرز للبشرة

خلال نزهة جبلية في السعودية.. رياضي عالمي يحمل والده على ظهره.. فيديو