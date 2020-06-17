عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

نشر عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق، فيديو جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر عصام الحضري في الفيديو، وهو يقوم بتدريب حارس مرمى شاب.





وعلق علي الفيديو: حارس المرمى "مسعود".





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وقد نال الفيديو إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين " أنت بتموتوا في التمرين يا حضري.. نفسي أتدرب على إيدك يا حضري والله.. بالتوفيق يا كابتن في مجال التدريب.. ما شاء الله عليك يا كابتن ربنا يحميك.. انا بحبك جدا و بحب اصرارك، وحتعدي اي مدرب حراس جه في تاريخ مصر".





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



