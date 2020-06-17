الزمالك على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع ب ٦ أندية فى الممتاز و١٢ بالقسم الثاني لحسم مصير الدورى





ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.





ومن المقرر أن تلتقى اللجنة اليوم الأربعاء، مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع ب ١٢ من ممثلى أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص غدا الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالتزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.





وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا.





كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقدم خلال اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ب ٦ أندية فى الدورى الممتاز بالعديد من المطالب.





وانتهت الاجتماعات أمس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.





جاءت مطالب محمود الخطيب على النحو التالي ..طالب رءيس النادي الأهلي بإنشاء رابطة دوري المحترفين كما طالب بتطبيق بند الـ٨ سنوات على منصب الرئيس فقط .





وشملت مطالب رئيس النادي الأهلي أيضا أن يكون هناك نائب واحد للرئيس يتم انتخابه في الجمعية العمومية وليس من داخل مجلس الإدارة.







يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.