تمكين الشباب.. حكم سابق يطرح ٦ تساؤلات على اتحاد الكرة بشأن مستقبل الحكام

إيجاد كوادر تستطيع إدارة المؤسسات من الشباب الواعى فى المستقبل القريب ولى استفسارات اتمنى ان يتم الإجابة عليها. وجاءت تساؤلات الشرباصى على النحو التالي..





أين الشباب من لجنه الحكام الرئيسية والفرعية؟ .





اين الدعم المالى للجنة الحكام وهنا لا أتحدث عن المستحقات ولكن أتحدث عن الملابس الرياضية ولماذا لا تعامل الحكام كأنها عنصر مهم مثلها مثل فرق المتتخبات؟ .





اين الميزانية الخاصة للجنه الحكام الرئيسية للصرف على توفير أحدث التقنيات من أجهزة وتطبيقات واسطوانات لارسالها الى الحكام فى المناطق الفرعية ليواكبوا التطور الهائل فى منظومة كرة القدم؟ .





اين ملف لجنه الحكام الرئيسية من طاولة مجلس إدارة الاتحاد ولماذا يقتصر الأمر دائما وابدا على أشخاص بأعينهم دون البحث عن وجوه جديد بأفكار جديدة وتغير الدماء لتساهم على النجاح والتطور بالإضافة الى الوجوه التى اكتسبت خبرات عميقة ليسيروا جنبا إلى جنب ومن ثم يسهل عليهم القيادة بعد ذلك؟ .





اين ملف اللجان الفرعية التابعة للجنه الحكام الرئيسية ولماذا حتى هذه اللحظة لم يتم البت فيها بالتغير والتعديل؟ .





اين ملف العناية الصحية للحكام العاملين والمتقاعدين من طاولة الاجتماعات ،عندما نرى لاعب قديم له ظروف خاصة الكل يهب من اعلامبين واعضاء الاتحاد للمساعدة اما الحكام فهم أبناء البطة السوداء اتمنى ان يتغير هذا الأمر فى القريب العاجل وان يجدوا العناية الكاملة لانهم أبناء المنظومة الرياضية؟ .





واختتم حديثه قائلا.. اخيرا .... لا ابحث عن تواجد فى منطقة فرعية كعضو أو رئيس للجنه الحكام فأنا اعرف قدر نفسي واضعها فى مكانها الصحيح فمكانى سيشهده الجميع ان اجلا أو عاجلا واتمنى ان تكون رسالتى واضحة للصالح العام وليس لمصلحة خاصة وبالنسبة لاخواتنا الكبار في لجنة الحكام الرئيسية الدكتور عزب حجاج ووجيه احمد لهم كامل تقديري واحترامى ودعمى الحالى لإنهاء هذا الموسم بنجاح.

قال عجيز الشرباصى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. إلى السيد عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، تحية طيبة وبعد....، ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنصب على الشباب وعلى زيادة دورهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم لزيادة عجلة الإنتاج والتطوير في جميع المؤسسات ومواكبة الطفرة التكنولوجية والعلميةو