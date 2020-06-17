AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تمكين الشباب.. حكم سابق يطرح ٦ تساؤلات على اتحاد الكرة بشأن مستقبل الحكام

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
وجه الحكم السابق عجيز الشرباصى ٦ تساؤلات إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن مستقبل قضاة الملاعب. 

قال عجيز الشرباصى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. إلى السيد عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، تحية طيبة وبعد....، ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنصب على الشباب وعلى زيادة دورهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم لزيادة عجلة الإنتاج والتطوير في جميع المؤسسات ومواكبة الطفرة التكنولوجية والعلميةوإيجاد كوادر تستطيع إدارة المؤسسات من الشباب الواعى فى المستقبل القريب ولى استفسارات اتمنى ان يتم الإجابة عليها. وجاءت تساؤلات الشرباصى على النحو التالي..

أين الشباب من لجنه الحكام الرئيسية والفرعية؟ .

اين الدعم المالى للجنة الحكام وهنا لا أتحدث عن المستحقات ولكن أتحدث عن الملابس الرياضية ولماذا لا تعامل الحكام كأنها عنصر مهم مثلها مثل فرق المتتخبات؟ .

اين الميزانية الخاصة للجنه الحكام الرئيسية للصرف على توفير أحدث التقنيات من أجهزة وتطبيقات واسطوانات لارسالها الى الحكام فى المناطق الفرعية ليواكبوا التطور الهائل فى منظومة كرة القدم؟ .

اين ملف لجنه الحكام الرئيسية من طاولة مجلس إدارة الاتحاد ولماذا يقتصر الأمر دائما وابدا على أشخاص بأعينهم دون البحث عن وجوه جديد بأفكار جديدة وتغير الدماء لتساهم على النجاح والتطور بالإضافة الى الوجوه التى اكتسبت خبرات عميقة ليسيروا جنبا إلى جنب ومن ثم يسهل عليهم القيادة بعد ذلك؟ .

اين ملف اللجان الفرعية التابعة للجنه الحكام الرئيسية ولماذا حتى هذه اللحظة لم يتم البت فيها بالتغير والتعديل؟ .

اين ملف العناية الصحية للحكام العاملين والمتقاعدين من طاولة الاجتماعات ،عندما نرى لاعب قديم له ظروف خاصة الكل يهب من اعلامبين واعضاء الاتحاد للمساعدة اما الحكام فهم أبناء البطة السوداء اتمنى ان يتغير هذا الأمر فى القريب العاجل وان يجدوا العناية الكاملة لانهم أبناء المنظومة الرياضية؟ .

واختتم حديثه قائلا.. اخيرا .... لا ابحث عن تواجد فى منطقة فرعية كعضو أو رئيس للجنه الحكام فأنا اعرف قدر نفسي واضعها فى مكانها الصحيح فمكانى سيشهده الجميع ان اجلا أو عاجلا واتمنى ان تكون رسالتى واضحة للصالح العام وليس لمصلحة خاصة وبالنسبة لاخواتنا الكبار في لجنة الحكام الرئيسية الدكتور عزب حجاج ووجيه احمد لهم كامل تقديري واحترامى ودعمى الحالى لإنهاء هذا الموسم بنجاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقضاء على الشللية.. خبراء عن اختيار رئيس لجنة الحكام من الخارج: خط أحمر

لجنة الحكام تواصل صرف المستحقات المالية المتأخرة للمظاليم والدورى

قبل العيد.. وليد شعبان يعلن عن مفاجأة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة

اتحاد الكرة يخطر الحكام بالاستعداد تحسبا لعودة الدورى

ظرف طارئ .. الحجر الصحي والبنوك تمنع 3 مناطق من صرف مستحقات الحكام المتأخرة

بسبب اللجنة الخماسية.. سمير عثمان يوضح أسباب رفضه العمل كرئيس لجنة الحكام

ترشيحاتنا

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

من الفن إلى إطارات الكاوتش.. العمر الحقيقي لـ حسين أبو حجاج وسر ضخامة جسمه

فيديوجراف.. موجة ثانية من كورونا تضرب أمريكا

أزمة لا مثيل لها في العالم.. صندوق النقد يحذر الدول الناشئة

أخبار التوك شو| تاج الدين يوضح حقيقة الدواء البريطاني.. لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميًا.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

موجز السوشيال ميديا | سقوط زينة على وجهها.. ونيللي كريم تجسد دور فتاة ليل.. وآخر تطورات حالة رجاء الجداوي

AdvertisementS

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

الزمالك على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع ب ٦ أندية فى الممتاز و١٢ بالقسم الثاني لحسم مصير الدورى

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

صراع الأستاذ والتلميذ.. مانشستر سيتي يواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي الليلة

موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

قبل موقعة الليلة بالدوري الإنجليزي.. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي وآرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم