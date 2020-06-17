أفضل من التعليم التقليدي.. جامعة الإسكندرية تطبق خاصية التعليم عن بعد في ظل كورونا

قال الدكتور سامح الانصاري، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية: إنه تفاجأ مع منتصف مارس عن توقف الدراسة وعدم التواصل مع الطلاب بالطريقة التقليدية، حيث بدأت جميع القيادات الجامعية على مستوى الدولة والتعليم العالى في إيجاد وسيلة لاستمرار العملية التعليمية.





وأضاف "الأنصاري" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه لم يكن هناك وسيلة أخرى من الاستمرار فى التعليم فى ظل أزمة كورونا بدون استخدام التقنيات الحديثة للتعليم عن بعد.





وتابع أن جامعة الإسكندرية بدأت فى هذا الموضوع وتطبيقه، ولكن كان هناك تحديات في معرفة الأدوات التي ستستخدم والحاجز النفسي الموجود للطلاب وعد تعودهم على التعليم عن بعد وكيفية تدريب الدكاترة على تلك الطريقة وتحويل المادة العلمية من ورقية إلى إلكترونية.





وأكد أن جامعة الإسكندرية بدأت بتطبيق التعليم عن بعد منذ يوم 16 مارس وتجهيز جميع الإمكانيات المطلوبة من أجل إتمامه بنجاح، لافتًا إلى أنه تم استخدام جميع الأدوات المتاحة والبدأ فورا بتوفير جميع التطبيقات الخاصة بالتعليم ومنها تطبيق "زوم".





وأفاد أن استخدام تطبيق "زوم" كان فعال جدا لإستخدامه من قبل الجامعة، حيث ان بها خاصية التواصل المباشر مع الطلاب فى حوار كامل، متابعا أنه مع استخدام التعليم الإلكترونى حضر لا يقل عن 95% من الطلاب، وبالتالى زادت المشاهدات أكبر من استكمال العملية التعليمية التقليدية.



