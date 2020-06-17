صحة المنوفية: الوفاة بكورونا طبيعية ولا تحتاج لاستخراج تصريح دفن من قسم الشرطة

وجاء في القرار "إيماء إلى ما تلاحظ من وجود حالات وفاه بفيروس كورونا ويتم إصدار قرار من النيابة العامة بالدفن..

نرجو التفضل بالاحاطة بأن الوفاة

طبيعية بمرض معدي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع الوفيات بسبب الأمراض المعدية الصادر من وزارة الصحة".