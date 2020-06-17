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محافظات

صحة المنوفية: الوفاة بكورونا طبيعية ولا تحتاج لاستخراج تصريح دفن من قسم الشرطة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:15 م
الدكتور نصيف الحفناوي
الدكتور نصيف الحفناوي
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مروة فاضل
أصدر الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قرارا لمديري المستشفيات بأن الوفاة بفيروس كورونا هى وفاة طبيعية ولا يتم فيها اللجوء إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.

وجاء في القرار "إيماء إلى ما تلاحظ من وجود حالات وفاه بفيروس كورونا ويتم إصدار قرار من النيابة العامة بالدفن.. نرجو التفضل بالاحاطة بأن الوفاة بفيروس كورونا طبيعية بمرض معدي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع الوفيات بسبب الأمراض المعدية الصادر من وزارة الصحة".
 
كما شمل القرار انه لا يتم توجيه أهالي المتوفيين بفيروس كورونا إلى النيابة العامة أو نقطة شرطة المستشفى أو أقسام الشرطة لاستخراج تصريح الدفن والتوجه إلى مكتب الصحة لاستخراج التصريح مباشرة.
صحة المنوفية: الوفاة بكورونا طبيعية ولا تحتاج لاستخراج تصريح دفن من قسم الشرطة
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