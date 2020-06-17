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أخبار العالم

لافروف: ندعو الكوريتين لإظهار أقصى قدر من ضبط النفس والمسؤولية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
 دعت روسيا الكوريتين، الجنوبية والشمالية، لإظهار أقصى قدر من ضبط النفس والمسؤولية. 
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان" بشأن تحديات وباء الفيروس التاجي، اليوم الأربعاء: " نحن نحث الجانبين الكوريين على ضبط النفس وإظهار أقصى قدر من المسؤولية عما يحدث في شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على موقف هادئ ومستقر هناك". 
وأضاف الوزير الروسي:" نأمل أن يتم الإصغاء إلى هذه الدعوة"، لافتا إلى أن بلاده لا تقدم أي خدمات بشأن هذه المسألة. 
وتابع:" عندما سنعود للمحادثات السداسية لحل جميع مشاكل شبه الجزيرة الكورية، سنهتم باستئناف الحوار الذي كان قد بدأ،ولكنه توقف بعد ذلك"، مشيرا إلى أن هذا الحوار يهتم بجميع قضايا ضمان السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا. 
يُذكر أن كوريا الشمالية منذ مطلع الشهر كثفت الإدانات اللاذعة إزاء جارتها الجنوبية وخصوصا ضد المنشقين الكوريين الشماليين، الذين يرسلون من الجنوب منشورات دعائية عبر المنطقة المنزوعة السلاح إلى الشمال.وطالبت كوريا الشمالية مرارًا بوقف هذه الإجراءات من أجل تنفيذ البيان المشترك لقادة الجنوب والشمال عن عام 2018 بشأن نبذ العداء المتبادل. 

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