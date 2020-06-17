AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد ترحيب الصحة العالمية.. بريطانيا: لدينا 240 ألف جرعة من ديكساميثازون

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:15 م
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن أن بريطانيا تمتلك 240 ألف جرعة من عقار ديكساميثازون، الذي يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للصحيفة "ميرور" البريطانية، أكد هانكوك أن ديكساميثازون ثبت أنه يقلل من خطر الوفاة جراء وباء كورونا، واصفا هذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة" في مكافحة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار ديكساميثازون في معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت المنظمة في بيان لها أنها ترحب بتجارب المملكة المتحدة التي تظهر أن ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، مصنفة إياه على أنه "اختراق علمي".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالتجارب التي توصل فيها علماء جامعة أوكسفورد الخاصة بعلاج ديكساميثازون، مؤكدا أن لدى بريطانيا كمية من عقار ديكساميثازون تكفي للتعامل مع أي موجة ثانية لانتشار وباء كورونا.

ويعد علاج ديكساميثازون رخيص الثمن ومتاحا في الصيدليات ويمكن الحصول عليه بسهولة في أي مكان في العالم، ويعالج المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من مشاكل خطيرة في التنفس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

بريطانيا تعلن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج كورونا.. واكتشاف العقار منقذ الحياة

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

جونسون: لدينا كميات كافية من عقار ديكساميثازون للتعامل مع موجة ثانية لـ كورونا

ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً

الصحة العالمية ترحب بالنتائج الأولية لاستخدام عقار "ديكساميثازون" في علاج كورونا

ترشيحاتنا

خروج 15 متعافي كورونا من مستشفى دمنهور التعليمي

ردا على تصريحه السابق.. بشير الديك: محمد رمضان يقدم أحمد زكي بشرط توفر المؤلف والمخرج الجيدين

الغيرة القاتلة.. سيدة تطعن خطيبة طليقها بعد علمها بتحديد موعد للزفاف

بعد وفاتها.. كوثر رمزي الفنانة الوحيدة الشاهدة على مقتل ذكرى

زوجة قصي خولي ترد على الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل

هل يوزع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم على الورثة ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف