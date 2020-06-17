بعد ترحيب الصحة العالمية.. بريطانيا: لدينا 240 ألف جرعة من ديكساميثازون

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن أن بريطانيا تمتلك 240 ألف جرعة من عقار ديكساميثازون، الذي يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للصحيفة "ميرور" البريطانية، أكد هانكوك أن ديكساميثازون ثبت أنه يقلل من خطر الوفاة جراء وباء كورونا، واصفا هذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة" في مكافحة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار ديكساميثازون في معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.





وذكرت المنظمة في بيان لها أنها ترحب بتجارب المملكة المتحدة التي تظهر أن ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، مصنفة إياه على أنه "اختراق علمي".





وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالتجارب التي توصل فيها علماء جامعة أوكسفورد الخاصة بعلاج ديكساميثازون، مؤكدا أن لدى بريطانيا كمية من عقار ديكساميثازون تكفي للتعامل مع أي موجة ثانية لانتشار وباء كورونا.