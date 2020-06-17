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رياضة

رئيس نادي بايرن ميونخ: سعيد بلقب الدورى.. وأثبتنا قوتنا في ظروف صعبة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:50 م
هيربيرت هاينر رئيس
هيربيرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ
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عبدالله هشام
أكد هيربيرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ ان لقب الدورى الالماني هذا العام مختلف تماما عن سابقيه بسبب الظروف التي مر بها العالم من توقف الانشطة الرياضية علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وأضاف رئيس بايرن موينخ في تصريحات صحفية : تحقيق اللقب الثامن علي التوالي له طعم مختلف ومذاق خاصة وسيظل محفورا في ذاكرة المشجعين في ظل انتشار وباء كورونا . 

وأكمل رئيس النادي : اظهر بايرن ميونخ قوته وقدراته الكبيرة في ظل الظروف الصعبة التى مر بها واستطاع تحقيق اللقب نحن فخورون بذلك .

وأردف : يجب ان أهنئ لاعبي الفريق وهانز فليك وجهازه الفني علي الانجاز الكبير وهو الاول للنادي في عهدي وسنفكر في البطولات القادمة . 

جدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ حقق لقب الدورى الالماني بعد وصوله للنقطة 76 بفارق 10 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني . 
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