AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يضم صهر أردوغان ومدير المخابرات.. وفد تركي يصل إلى العاصمة الليبية في زيارة غامضة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:52 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وفدا تركيا يشمل وزيري الخارجية والمالية ومدير المخابرات التركية، وصل صباح اليوم إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القناة أن الوفد التركي يترأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ويضم عددا من الوزراء بينهم وزير المالية والاقتصاد براءات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان".


ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر وصفها الزيارة بأنها غير معلنة  وقصيرة، حيث سيغادر الوفد طرابلس مساء هذا اليوم.

وكانت أنقرة وقعت العام الماضي اتفاقيتين، واحدة عسكرية وأمنية، والتانية بحرية، جعلت لتركيا حدودا بحرية مع ليبيا، الأمر الذي أثار غضب دول في الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت مؤخرا شركات الطاقة الكهربائية التركية أنها تستعد لمواصلة أعمالها الخاصة ببناء محطات توليد للطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول أمس عن بيان لشركة "جاليك" أنها بدأت أول أعمالها في ليبيا عام 2014، بتشييد محطة الخمس للطاقة الكهربائية إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وذكرت شركة تركية أخرى تدعى "أنكا" أنها "وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع"، مشيرة إلى أنها أنجزت لاحقا القسم الأكبر من المشروع في عام 2017، قبل توقف العمل مجدا بسبب مشاكل أمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: عمليات "أردوغان" الإرهابية فى ليبيا تهدف لصرف الأنظار عن تفشي الفيروس بتركيا

أنقرة تلاحق صحفيا كشف مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا

الجيش الليبي يقبض على إرهابي خطير يعمل لصالح المخابرات التركية

ابن القذافي مطلوب حيا أو ميتا.. المخابرات التركية تقود حملة للوصول إليه

ترشيحاتنا

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

وزير التعليم: نظام الأبحاث سيكون عنصرا اساسيا في تقييم طلاب المدارس السنوات القادمة

فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

بعد تسجيل أول إصابة بكاواساكي في الجزائر.. معلومات مهمة عن المرض

رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

للرجال والنساء.. نظام غذائي لزيادة الخصوبة وسرعة الحمل