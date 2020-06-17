يضم صهر أردوغان ومدير المخابرات.. وفد تركي يصل إلى العاصمة الليبية في زيارة غامضة

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وفدا تركيا يشمل وزيري الخارجية والمالية ومدير المخابرات التركية، وصل صباح اليوم إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس





وأوضحت القناة أن الوفد التركي يترأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ويضم عددا من الوزراء بينهم وزير المالية والاقتصاد براءات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان".









ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر وصفها الزيارة بأنها غير معلنة وقصيرة، حيث سيغادر الوفد طرابلس مساء هذا اليوم.





وكانت أنقرة وقعت العام الماضي اتفاقيتين، واحدة عسكرية وأمنية، والتانية بحرية، جعلت لتركيا حدودا بحرية مع ليبيا، الأمر الذي أثار غضب دول في الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان.





وفي شأن ذي صلة، أعلنت مؤخرا شركات الطاقة الكهربائية التركية أنها تستعد لمواصلة أعمالها الخاصة ببناء محطات توليد للطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية.





ونقلت وكالة أنباء الأناضول أمس عن بيان لشركة "جاليك" أنها بدأت أول أعمالها في ليبيا عام 2014، بتشييد محطة الخمس للطاقة الكهربائية إلى الشرق من العاصمة طرابلس.





وذكرت شركة تركية أخرى تدعى "أنكا" أنها "وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع"، مشيرة إلى أنها أنجزت لاحقا القسم الأكبر من المشروع في عام 2017، قبل توقف العمل مجدا بسبب مشاكل أمنية.