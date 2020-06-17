حكم الإيمان بالقضاء والقدر.. المفتي السابق يوضح

توجد حكمة عالية في قضية القضاءوالقدر، وهي الابتلاء بمسألة الرضا عن الله، فالإنسان لا يعلم ماذا كتب عليه غدًا؛ ولذلك من حقه أن يتمنى، وأن يسعى إلى تحقيق ما هو مباح ومشروع.

ونبه المفتي السابق : ينبغي على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه لا فعل إلا لله، وأن كل ما يجري في الكون ، وكل ما جرى، وكل ما سيجري، هو فعل الله -سبحانه وتعالى-، وأن الله كتب هذا الفعل من الأزل، مبينًا: