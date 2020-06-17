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محافظات

بعد تجمع المواطنين.. محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة بشاطئ أبوتلات لغلقه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:43 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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قسم المحافظات
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ظهر اليوم الأربعاء بجولة مفاجئة بشاطئ أبوتلات، غرب الإسكندرية نظرا لوجود بعض المواطنين علي الشاطئ بالمخالفة لقرار غلق الشواطئ امام الرواد.

وخلال الجولة، قال المحافظ إنهالمواطنين تجمعوا في هذا الشاطئ نظرا لانه بعيد نسبيا عن المدينة، غير مهتمين بالتحذير من التجمع والذهاب إلي الشواطئ.

وقام رجال الشرطة بصرف المواطنين من الشاطئ نهائيا مع التنبيه عليهم بعدم العودة مرة أخرى حفاظا علي حياتهم.

وفي حديثه مع المواطنين، قال الشريف ان قرار الحكومة بغلق الشواطئ جاء حفاظا عليهم وعلي حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، ومجرد ان تسنح الظروف سيتم فتح الشواطئ علي الفور، مشيرا إلى ان هذا القرار لا يخص المحافظة بمفردها بل جاء بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرر توقيع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه على (٥) من مستأجري الشواطئ على مستوي المحافظة، وكذلك على (٦) من مجالس إدارات بعض الجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بنطاق حي العجمي.
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