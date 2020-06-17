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فن

أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "الحارث" عبر إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة من كواليس فيلم " الحارث".
كتب معلقا على الصورة :" من كواليس فيلم الحارث إخراج محمد نادر".


فيلم الحارث يشارك في بطولته كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر.


كانت أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.
يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.
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