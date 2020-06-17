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محافظات

لمجابهة "كورونا": محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:17 م
محافظ الغربية يجتمع
محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء نوع الموض
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أحمد على

عقد د. طارق رحمي، محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور د. احمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة.

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وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المعتدين .

 

شدد د. طارق رحمي، على تكثيف حملات النظافة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية وتطهير المناطق السكنية ، ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع والميادين ، وكذلك تطهير وتعقيم المدارس بنطاق المحافظة ، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

 

وطالب د. رحمي بتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

لمجابهة "كورونا": محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء
لمجابهة "كورونا": محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء
لمجابهة "كورونا": محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء
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