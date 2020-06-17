أمين إسكان النواب: أزمة كورونا أثبتت قدرة مصر في إدارة الأزمات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الحكومة قدمت موازنة راعت من خلالها، الإنفاق الكامل على وزارة الصحة والتعليم.





وأضاف النائب محمد إسماعيل عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "من الجاني"المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الحكومة خلال تلك الموازنة الجديدة، تخفيض العجز، الذي كان يتجاوز 120% من ميزان المدفوعات.





وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الحكومة تسلمت صلاحيتها ومعدل التنمية 1.8 %، وقفز حتى الآن إلى 5.6 %، في وقت قصير.





وأوضح "إسماعيل" أنه على الرغم من جائحة كورونا إلى أن معدل التنمية 3.5%، مؤكدا أن مصر لم تفقد معدلات التنمية الخاصة بها .





وأكد "إسماعيل " أن الأزمة الحالية أظهرت خبرة مصر الكبيرة في التعامل مع الأزمات الحالية، والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار.