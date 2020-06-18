ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على مضيفه أوساسونا بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ستاد "السادار"، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.











ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وإشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 49 نقطة. كما تعادل إيبار مع أتلتيك بيلباو بهدفين لكل فريق، سجل هدفي إيبار كيكي في الدقيقة 19، وفابيان أوريانا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي الضيوف راؤول جارسيا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء. وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم كالاتي:

فيما سجل ألفارو موراتا الهدف الرابع في الدقيقة 83، أما الهدف الخامس فسجله كاراسكو في الدقيقة 88 من المباراة.

سجل الشاب جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين 27 و 56، وماركوس يورينتي في الدقيقة 79.