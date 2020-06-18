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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على مضيفه أوساسونا بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ستاد "السادار"، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سجل الشاب جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين 27 و 56، وماركوس يورينتي في الدقيقة 79.

فيما سجل ألفارو موراتا الهدف الرابع في الدقيقة 83، أما الهدف الخامس فسجله كاراسكو في الدقيقة 88 من المباراة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وإشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 49 نقطة.

كما تعادل إيبار مع أتلتيك بيلباو بهدفين لكل فريق، سجل هدفي إيبار كيكي في الدقيقة 19، وفابيان أوريانا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي الضيوف راؤول جارسيا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء. 

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم كالاتي:


ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية
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