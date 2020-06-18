الصين: اتفقنا مع أمريكا على استمرار الحوار والاتصال

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على استمرار الحوار والاتصال فيما بينهما وذلك في ظل توتر العلاقات الثنائية على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يُتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيّين، على خلفيّة الاعتقالات الجماعيّة لأفراد من أقلّية الأويجور.





يأتي ذلك في وقتٍ كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، مفادها أن ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينج للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.





وبحسب بولتون، فإن الرئيس الصيني شكى من أن بعض المنتقدين الأمريكيين للصين يدعون إلى حرب باردة جديدة، مشيرًا إلى أن ترامب افترض أن الرئيس الصيني كان يشير إلى خصومه الديمقراطيين.



