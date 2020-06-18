النفط يصعد بدعم استمرار التزام "أوبك+" بخفض الإنتاج

أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم /الخميس/ رغم مخاوف بشأن صعوبة تعافي مستويات الطلب العالمية، تزامنا مع ارتفاع جديد في وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والصين، وتزامنا مع إلتزام "أوبك +" بإتفاق خفض الإنتاج. ارتفعتخلال تعاملات اليوم /الخميس/ رغم مخاوف بشأن صعوبة تعافي مستويات الطلب العالمية، تزامنا مع ارتفاع جديد في وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والصين، وتزامنا مع إلتزام "أوبك +" بإتفاق خفض الإنتاج.





وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.01% إلى 41.12 دولار للبرميل، وزادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.50% إلى 38.15 دولار للبرميل .

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إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2018 واتجهت العاصمة الصينية بكين لإغلاق المدارس وإلغاء مئات الرحلات الجوية بعد زيادة وتيرة الإصابات بفيروس "كوفيد-19"، كما تشهد بعض الولايات الأمريكية مثل "تكساس" و"فلوريدا" زيادة حادة في الإصابات الجديدة .





وسجلت المخزونات الأمريكية ارتفاعا لأعلى مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي، إذ زادت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو الجاري.





ويتوقع المحللون أن تظل أسعار المعدن الأسود النفيس في نطاق 35 إلى 40 دولارا الذي تم تداوله حتى الآن في يونيو الجاري، مع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، وهي مجموعة تسمى أوبك +، التي تلتزم بخفض الإنتاج .





فيما قال مصدران من أوبك + أمس الأربعاء إن امتثال المنظمة لقرار خفض إنتاج الخام في مايو بلغ 87% .

وحذرت أوبك في تقريرها الشهري من أن السوق ستظل في فائض في النصف الثاني من عام 2020 حتى مع تحسن الطلب، حيث تتوقع أن يكون العرض من خارج المجموعة أعلى بنحو 300 ألف برميل يوميا مما كان يعتقد سابقا .



