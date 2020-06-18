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أخبار البلد

نقابة الأطباء تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في أخبار وفيات الجيش الأبيض

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:37 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم الأخبار
أهابت نقابة الأطباء، بالإعلاميين والصحفيين توخى الدقة والحذر فى هذه الأوقات الحرجة من عمر الوطن والأطباء، فهم فى معركة ضارية مع وباء مطلوب فيها المساندة والدعم لكل الأطقم الطبية .

وقالت النقابة في بيان لها: "نقابة الأطباء أحد الخطوط الداعمة لأطبائها، والمفترض أن تتجمع كل القوى للوقوف مع من يتصدون للموت نيابة عنا جميعًا ، لكن للأسف البعض لا يسير معنا فى نفس الركب ولا المعركة بل يهيل التراب ويفتعل المواقف لمجرد الإنتقاد".

وتابعت النقابة في بيانها: "تكرر مؤخرًا نشر اخبار عن وفيات الأطباء فى بعض الصحف والبرامج دون التحقق من صحتها بل ونسبها إلى نقابة الأطباء، ومنها ما نشرته إحدى الصحف اليومية أمس عن وفاة الدكتور رامى كريم أخصائى الكلى بالغربية وقالت بكل جرأة تحسد عليها، بعد نعى الأطباء الدكتور رامى مازال على قيد الحياة، وهو أمر عارِ تماما من الصحة ولم تنشر النقابة هذا النعى إطلاقًا".

وأضافت النقابة: "لكن الصحفى ألتقط الخبر من بعض الصفحات الخاصة ونسبه للنقابة دون تحقق، وسار من خلفه بعض مُعدى البرامج وكان من الواجب التوجه بالسؤال والإستفسار من إعلام النقابة الذى لا يتأخر إطلاقا عن الرد عن أى إستفسار أو تحقق فى أى وقت ليلًا او نهارا.

واختتمت النقابة بيانها بأن الدكتور رامى كريم توفاه الله صباح اليوم وتم نشر النعى الرسمى على صفحة النقابة.
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