السبت.. حفل أوركسترا سيمفوني احتفالا بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية





وقال السفير على هامش مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، إن هذه الاحتفالية تقام بمناسبة مرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية، وتقام بعد غد السبت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة.





ونشرت السفارة الصينية بالقاهرة فيديو للاحتفاء بهذه المناسبة وذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويصادف السبت 30 مايو 2020، الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

وبث التليفزيون الصيني الناطق باللغة العربية تقريرا حول العلاقات الصينية المصرية، مشيرا إلى أنها تطورت في جميع المجالات في الفترة الأخيرة، خاصة في المجال الاقتصادي، بعد أن باتت الصين أكبر شريك تجارى لمصر في ظل قرارات الانفتاح التي اتخذتها الصين.

وقال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، فى تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن السبت 30 مايو، صادف الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، والتي بدأت في 30 مايو 1956.

وأضاف أنه يؤمن أن علاقات البلدين العريقين وصداقتهما سوف تتطور وتزداد نموا حتى فى ظل الظروف الصعبة السائدة الآن فى العالم، خاصة الناتجة عن جائحة كوفيد 19، فيروس كورونا

وشدد على أنه يأمل أن يتخطى البلدان العقبات، وأن يحققا الرفاهية والازدهار.

أعلن لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة عن حفل أوركسترا سيمفوني بين عازفين صينيين من اوركسترا بكين ونظرائهم المصريين من أوركسترا القاهرة.