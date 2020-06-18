AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفضت العمل وغادرت الاستقبال.. إحالة طبيبة بمستشفى مغاغة للتحقيق

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:37 م
مستشفي مغاغة
مستشفي مغاغة
Advertisements
أيمن رياض
قرّر الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إحالة إحدى الطبيبات بمستشفى مغاغة المركزى للتحقيق، بناء على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى، بسبب رفضها العمل ومغادرة الاستقبال، في ظل الظروف الراهنة.

 

جاء ذلك خلال جولة لنائب المحافظ علي مستشفيات مغاغة العام وحميات مغاغة يرافقه أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تفقد خلال الجولة جميع أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.


اقرأ أيضًا :

حيث كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة علي مستشفيات مركز مغاغة ، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، التي شكلها، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

  

موجهًا بالتنسيق مع مديرية الصحة لنقل أحد أجهزة معامل التحاليل من إحدى المستشفيات الحكومية لدعم مستشفى حميات مغاغة، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للحضانات بالمستشفى المركزي، وموجهًا بضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات أخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.

 

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، موكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

رفضت العمل وغادرت الاستقبال.. إحالة طبيبة بمستشفى مغاغة للتحقيق
رفضت العمل وغادرت الاستقبال.. إحالة طبيبة بمستشفى مغاغة للتحقيق
رفضت العمل وغادرت الاستقبال.. إحالة طبيبة بمستشفى مغاغة للتحقيق
رفضت العمل وغادرت الاستقبال.. إحالة طبيبة بمستشفى مغاغة للتحقيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ قنا يتابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى قفط التعليمى

لتسليمه أقنعة غير مطابقة للمواصفات للأطقم الطبية.. إحالة مسئول المخازن بمستشفى الحميات بالمنيا للتحقيق

لمخالفة التعليمات| محافظ المنيا يقيل مدير مستشفى مطاي ومسئول المخازن بـ"مغاغة"

نائب محافظ المنيا يتابع مصابي كورونا بمستشفى الفكرية بمركز أبوقرقاص

ضمن أعمال لجنة المرور.. نائب محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الصحية بمستشفى حميات ديرمواس

نائب محافظ البحيرة تشيد بجهود فريق العمل بمستشفى رشيد فى فصل حالات العزل والاشتباه

ترشيحاتنا

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

خبر مقبض جدًا.. آيتن عامر تنعي أحد أحبائها

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعين أعلام مصر.. شاهد لحظة استقبال محافظ بنى سويف العائدين من ليبيا

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى