البحرين تدين انتهاكات تركيا وإيران للأراضي العراقية

أدانت البحرين، اليوم، الخميس، انتهاكات تركيا للأراضي العراقية، وكذلك ما تقوم به إيران من انتهاكات.





قررت الخارجية العراقية، اليوم، الخميس، استدعاء السفير التركي للمرة الثانية، وذلك للاحتجاج على اجتياج تركيا للشمال العراقي.





وطالبت الخارجية العراقية من الجانب التركي بضرورة سحب القوات المعتدية على الأراضي العراقية.





كما استدعت الخارجية العراقية السفير الإيرانية في العراق، للتنديد بالعدوان الإيراني على الأراضي العراقية.





وأعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.

