الأوقاف تعلن خروج المتعافي الثاني من فيروس كورونا من مستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن خروج المتعافي الثاني من فيروس كورونا محمد صلاح مجلي موظف بهيئة الأوقاف من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بعد تلقيه الرعاية الكاملة من الطاقم الطبي بالمستشفى ، حيث أشاد المتعافي إشادة بالغة بالخدمة التي تلقاها من الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى .

و أعلنت وزارة الأوقاف عن خروج أحد المتعافين من كورونا اليوم من مستشفى الدعاة التابعة للوزارة وذلك بعد تلقيه الرعاية الكاملة من الطاقم الطبي بالمستشفي.



و قدم المتعافي من كورونا شكرا خاصا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والقائمين على المستشفي على حسن الرعاية والاهتمام بالمرضى داهل المستشفى .



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة للوزارة بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون بالطبع لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن .



يأتي ذلك في ضوء عناية وزارة الأوقاف بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها ، و مراعاة للظرف الراهن .



كما وجه وزير الأوقاف بضرورة التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة .وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة .

