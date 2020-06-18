رئيس بنك التنمية الصناعية: المركزي والحكومة نفذا إجراءات استباقية لمواجهة كورونا

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من القرارات والاجراءات الاستبقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
أضاف " فهمي" في تصريحات له علي هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك لإعتماد ميزانية العام المالي الجاري؛ بحضور حمدي عزام، نائب رئيس البنك .
أضاف " فهمي" أن تلك الازمة أثبتت قدرات ومتانة الجهاز المصرفي المصري لمواجهة تلك الجائحة العالمية وتجاوز تلك المحنة بعد اجراءات البنك المركزي الاستباقية لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.
وأوضح أن البنك اهتم بقوة بقطاع المسئولية الاجتماعية لمواجهة تلك الجائحة من خلال العمل علي تطهير الفروع و تقديم البرامج التوعوية للعاملين بالبنك علي مستوي الفروع، والترويج لخدمات الالكترونية البنكية لتوفير الوقت والجهد وتقليل التعامل البشري.
أضاف " فهمي" في تصريحات له علي هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك لإعتماد ميزانية العام المالي الجاري؛ بحضور حمدي عزام، نائب رئيس البنك .
أضاف " فهمي" أن تلك الازمة أثبتت قدرات ومتانة الجهاز المصرفي المصري لمواجهة تلك الجائحة العالمية وتجاوز تلك المحنة بعد اجراءات البنك المركزي الاستباقية لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.
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أضاف أن بنكه كان له استراتيجته لمواجهة تلك الأزمة من خلال الاهتمام بالعملاء وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة لديه وإدارة المخاطر بشكل مدروس، والاهتمام بتحقيق الانتشار من خلال زيادة شبكة الفروع للوصول بخدمات البنك لكافة المحافظات وايضا تغيير الصورة الذهنية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات.
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بنك التنمية الصناعية IDB يفتتح أحدث فروعه بالإسماعيلية
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وأوضح أن البنك اهتم بقوة بقطاع المسئولية الاجتماعية لمواجهة تلك الجائحة من خلال العمل علي تطهير الفروع و تقديم البرامج التوعوية للعاملين بالبنك علي مستوي الفروع، والترويج لخدمات الالكترونية البنكية لتوفير الوقت والجهد وتقليل التعامل البشري.